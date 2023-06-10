السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية السبت 10 يونيو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع " horoscope" حظك اليوم السبت 10 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الجوزاء: 

ستستمتع بالأشياء التي تفعلها وستحب مشاركة هذه التجارب مع أقرب الناس إليك، وبالتالي، ستكون جذابًا جدًا ومشجعًا لمن حولك وستساعد في تقوية العلاقات القائمة والجديدة على حد سواء.

قد تحصل على فرصة لإنهاء أي مشاريع مؤجلة وبمجرد إنهائها افتح المجال لأشياء أكثر إثارة، ستشعر بالارتياح من خلال التخلص من المشاغل التي كانت تزعجك منذ فترة طويلة.

برج الميزان: 

ستشهد حظًا جيدًا، فاغتنم الفرصة لإنهاء أي مشاريع مؤجلة وبمجرد إنهائها افتح المجال لأشياء أكثر إثارة، كما ستشعر بالارتياح من خلال التخلص من المشاغل التي كانت تزعجك منذ فترة طويلة، وقد يطلب منك شخص مهم في حياتك المساعدة في شأن شخصي، فلا تخذله.

برج الدلو: 

ستشعر باللياقة البدنية والعقلية وستكون على راحة تامة، ستستمتع بالأشياء التي تفعلها وستحب مشاركة هذه التجارب مع أقرب الناس إليك. 

ستكون جذابًا ومشجعًا لمن حولك وستساعد في تقوية العلاقات القائمة والجديدة على حد سواء، هذه ستوفر لك الدعم المطلوب عندما لا تشعر بالثقة بالنفس.

صفات الأبراج الهوائية:

يمثلون الفضول، المنطق، التواصل، فهم دائما يبحثون عن المعرفة والحقيقة، ويستخدمون عقولهم ولغتهم لتبادل المعلومات والأفكار، أيضًا مبتكرون ومبدعون، ويحبون التجديد والتغيير.

الإيجابيات: الأبراج الهوائية هي ذكية، متحدثة، مرحة، متعاونة، ومتسامحة، فهم يقدرون الحرية والتنوع، ويحترمون آراء ومشاعر الآخرين، وهم أيضا مهارة وموهوبة في مجالات مختلفة، ويستطيعون التكيف مع أي ظرف أو موقف. 

السلبيات: الأبراج الهوائية قد تكون غير عاطفية، غير مستقرة، غير منظمة، غير مسؤولة، وغير ملتزمة، فهم أحيانا يفتقرون إلى التركيز والانضباط، ويصعب عليهم إنهاء ما بدأوه. 

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