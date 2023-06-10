حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 10 يونيو 2023

قدم الخبراء بموقع " horoscope" حظك اليوم السبت 10 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الجدي:

ستحصل على فرصة لإثبات قدراتك وإمكاناتك في العمل وستحظى بثقة واحترام رؤسائك، قد تحصل على دخل إضافي من مصدر ثانوي أو مؤقت.

قد تشعر بالانسجام والتوازن في صحتك ونفسيتك، ستشارك في بعض المناسبات الأسرية المهمة أو التقاليد الثقافية، وقد تقوم ببعض التغييرات أو التحسينات في منزلك أو ممتلكاتك، قد تحصل على نتائج جيدة في اختبار أو مقابلة.

برج العذراء:

ستكون قادرًا على إنجاز الكثير من المهام المهمة في العمل بكفاءة وإبداع، وقد تحصل على دخل إضافي من مصدر غير متوقع، ومن الناحية الصحية تجد حلاً فعالًا لمشكلة صحية كنت تعاني منها منذ فترة طويلة.

ستشعر بالسعادة والرضا من خلال قضاء بعض الوقت مع الأسرة، وقد تشارك في نشاط اجتماعي أو خيري يزيد من شعبيتك وسمعتك، وقد تحصل على فرصة للسفر إلى مكان بعيد أو غريب.

برج الثور:

ستحظى بفرصة مربحة جدًا على الصعيد المالي، وقد تواجه ضغطًا إضافيًا في العمل، ستتمكن من الحفاظ على لياقتك البدنية من خلال جهودك الخاصة.

كما ستتمكن من التعامل مع موقف عائلي بكفاءة وحساسية، فهذا وقت ممتاز للذهاب في عطلة مع العائلة والأصدقاء. بعض الطلاب قد يشعرون بالارتياح والتفاؤل بشأن أدائهم الدراسي.

صفات الأبراج الترابية:

الأبراج الترابية، يمثلون الثبات، والواقعية، والإصرار، فهم دائما يبحثون عن الأمن والاستقرار في حياتهم، ويستخدمون منطقهم وتحليلهم لاتخاذ القرارات، أيضا مخلصون وجادون، ويحبون العمل بجد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، فهم جذابون وعصاميون، ويحبون جمع الأشياء المادية أو الفخمة.

الإيجابيات: الأبراج الترابية هي مسؤولة، موثوقة، عملية، متفانية، وصبورة، يقدرون القيم والتقاليد، ويحترمون القوانين والقواعد، موهوبون وفنانين، ويستطيعون إبداع أشياء جميلة من خلال استخدام مواردهم المتاحة، فهم أصدقاء وشركاء مخلصون، ويحافظون على علاقاتهم بإخلاص.

السلبيات: الأبراج الترابية قد تكون عنيدة، مادية، تقليدية، محافظة، وبطيئة، وأحيانا يفتقرون إلى المرونة والتكيف، ويصعب عليهم التغيير أو المخاطرة، هم أيضا قد يكونون جشعين أو بخيلين، ولا يشاركون ثرواتهم أو مشاعرهم بسهولة.