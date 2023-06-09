منى أنيس:  "طه حسين.. ذكريات شخصية معه"  ليس مجرد كتاب ذكريات

بدأت مساء اليوم الجمعة، فعاليات حفل إطلاق توقيع ومناقشة كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" للناقد والأكاديمي الدكتور صبري حافظ، َياتي ذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

وتأتي الندوة بالاشتراك مع قسم الأدب الإنجليزي والمقارن في الجامعة الأمريكية، وتقدم الندوة الدكتورة فريال جبوري غزول، ويتحدث فيها مع الناقد صبري حافظ، الدكتور محمد أبو الغار، منى أنيس، الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق.

من جهتها قالت الكاتبة الصحفية والمترجمة منى أنيس: يعد صبري حافظ أحد أبرز أصدقائي منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وأشارت أنيس إلى أن كتاب "طه حسين.. ذكريات شخصية معه" يقرأ في عدد من الساعات، رغم كل ما يشغله من ثراء معرفي إلا أنه يمكن وصفه بأنه يخلو من الثقل الأكاديمي بكل ما يحمله من مصطلحات أكاديمية بحتة.

وتابعت أنيس، يشير الكتاب إلى حالة اقتران صبري حافظ بطه حسين، والعلاقة الوطيدة التي جمعت بينهما، ورغم عدم معرفتي بطه حسين، إلا أن على الجانب الآخر كان والدي يجل طه حسين.

وأشارت منى أنيس إلى أن "صبري حافظ قد أهدى الكتاب لطه حسين، وقد روى أن لولا طه حسين لم يكن لحافظ وأخوته حظ في إكمال تعليمهم.

وتابعت أنيس “لو خيرت في عنوان الكتاب لاخترت أن يكون في ظلال طه حسين. هو ليس مجرد ذكريات عن طه حسين، وهو يروي تجربة مثيرة عن شاب في الـ30 من عمره يدرس في جامعة أكسفورد”.