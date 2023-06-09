إنزاجي: مباراتنا أمام مانشستر سيتي ستكون صعبة للغاية

يتطلع سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه فريقه نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غدا السبت بملعب أتاتورك بإسطنبول.

وتحدث إنزاجي للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عن رحلة إنتر ميلان للوصول للمباراة النهائية، وتقديره لجوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وما يتوقعه من النهائي.

ووصف إنزاجي موسم إنتر ميلان بأنه استثنائي لأن الفريق وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي كان يحلم بها الجميع وفعلوها بطريقة عظيمة.

وقال إنزاجي عن المباراة النهائية: "ستكون مباراة صعبة للغاية.. التوقعات لا تصبح في مصلحتنا، ولكن هذا ما يجعل كرة القدم مثيرة".

وأضاف: "نحن نلعب أمام واحدا من أقوى الفرق في العالم، مع مدرب كلنا نعرفه، ولكننا سنحاول أن نكون مستعدين".

وأضاف: "طريقة لعبنا لن تتغير.. ستكون هناك لحظات خلال المباراة سيكون علينا أن نهاجم أكثر، ولحظات أخرى يجب أن ندافع فيها بقوة".

وعن بيب جوارديولا، قال إنزاجي: "لقد صنع حركة بطريقته في التعامل مع كرة القدم وأسلوب لعبه الذي يعتمد عليه، والذي يعود إلى وقته عندما كان مدربا لبرشلونة".

وأضاف: "لقد واصل التطور يوما بعد يوم، لذلك في رأيي من العدل أن نعتبره واحدا من أفضل المدربين في العالم".