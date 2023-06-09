الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج علي: المثقفين منتجو الثقافة يكرسوا مجهوداتهم لخدمة المواطنين

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، عن كيفية النهوض بالثقافة والجمهور.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إنه الإنسان هو فخر الصناعة المصرية، والإنسان هو منتج للثقافة.

وأضاف أن مصر أقدم دولة في التاريخ والذي خلق إنسان بطبيعة خاصة استطاع أن يتعامل مع الواقع بشكل مختلف، ويستطيع أن يطور نفسه.

وأشار إلى أن أبناء مصر استطاعوا أن يكون صانعو للثقافة بالفطرة، موضحًا أن وعي المثقف ينتج طريقة للتعامل مع الواقع، لافتا إلى أن المجتمع لفترات طويلة ظل يتعامل مع المثقف أنه هو منتج الثقافة فقط.

وأوضح أن المثقفين منتجو الثقافة يكرسون مجهوداتهم لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن التعليم المصري الآن يبني شخصية تتماشى مع العالم ويتغافل عن الشخصية المصرية

وتابع: "معنى كدة إنى بهد في أولادي جزءًا من ثوابتي الحديثة، بسبب التعليم الأجنبي الذي يغزو مصر، ويحول الأبناء لغربان بيضاء، وبالتالي يفقد جزء كبير من الهوية التي نحن نريد أن ننميها في أبنائنا".

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