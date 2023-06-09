الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: نسعى لتحقيق الحلم في اسطنبول

جوارديولا
جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر له غدا السبت، أمام إنتر ميلان الإيطالي في ستاد "أتاتورك" بمدينة اسطنبول التركية.
وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "مع فريقنا تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر إلى هناك من أجل تحقيق حلم، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة وأن نفوز في النهائي".
وأضاف: "نعلم أنه كان لدينا فرصة منذ عامين، لكننا لم نستغلها وفي العام الماضي خسرنا بسيناريو مثير، نحن هناك مجددا هذا العام وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا".
وتابع جوارديولا: "سنتعامل مع المباراة كما نتعامل مع مباريات وسط الأسبوع في الدوري الإنجليزي، سنكون متأكدين من قدرة اللاعبين على التركيز وما يحتاجون لفعله، لا شيء أكثر من ذلك".
وقال مدرب السيتي: "الكثير من الأندية دمرت مشاريعها وأفكارها بسبب عدم قدرتهم على الفوز بتلك البطولة، والكثير من الأندية تحولت إلى فرق كبيرة بسبب فوزهم بها".
وأضاف: "حتى لو لم أقبل بهذا الرأي، فأنا اتفهم كل شيء فعلناه خلال تلك السنوات، والذي كان مليئا بالأشياء الجيدة، سيكون من المنطقي أن نفوز بتلك البطولة، وإذا لم يحدث سيبدو الأمر أقل منطقية، لكن يجب علينا تقبل ذلك، هكذا هي الأمور".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى انتر ميلان مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا

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