طارق الخولي: جماعة الإخوان تستتر خلف عباءة الدين وظهر نفاقها

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستتر خلف عباءة الدين وظهر نفاقها.

وأضاف النائب طارق الخولي خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جماعة الإخوان لم تكن لتظهر أمام الرأي العام إلا عندما حكموا، لافتاً إلى أنهم كانوا يستترون خلف عباءة الدين واللحى الزائفة، كما أنهم كانوا يستخدمون الخطاب الديني الذي يدغدغ مشاعر البسطاء، حتى يستطيعوا أن يستحوذوا على الشارع وعلى الأصوات، وعلى الوصول إلى الصناديق وكل هذه الأمور، وبالتالي فإن الإخوان ظهرت على حقيقتهم، وظهر نفاقهم ومخططاتهم.

وأوضح أن هناك عددا من المواجهات التي كان بها عنف، اعتدى فيه جماعة الإخوان، مثل الاعتداء الشهير في محيط قصر الاتحادية، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى المواجهة الدامية في محيط مجلس شعب الإخوان والتي اعتدى فيها الإخوان حيث ظهر ما يسمى الفريق الرياضي لجماعة الإخوان، وهم مجموعة من شبه الميليشيات مدربة على الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومواجهتهم واستخدام الصواعق الكهربائية مع بعض المتظاهرين، فظهر الوجه القبيح لجماعة الإخوان.