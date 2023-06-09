الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد إغلاق مناجمها في المكسيك.. "نيومنت" العالمية تتجه نحو الاستثمار فى مصر

منجم ذهب
منجم ذهب

أعلنت شركة “نيومونت” الأمريكية للتعدين، أكبر شركات التعدين فى العالم، عن تعليق أنشطة للتعدين في منجم “بيناسكيتو” للذهب بالمكسيك، وهو منجم متعدد المعادن ويعد خامس أكبر منجم للفضة فى العالم، وثاني أكبر منجم فى المكسيك، ويقع فى الركن الشمالي الشرقي من ولاية زاكاتيكاس.

نيومونت تغلق منجم للذهب فى المكسيك

ويأتي التعليق بعد أن قام العمال النقابيون في المنجم بإخطار نيومونت بإضراب معلق.

ودعا الاتحاد الوطني لعمال المناجم والمعادن في جمهورية المكسيك إلى إضراب بسبب نزاع بينه وبين شركة التعدين حول تقاسم الأرباح.

كما دعا الاتحاد إلى زيادة الأرباح المشتركة بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية (CBA) من 10٪ إلى 20٪.

وأنتج منجم بيناسكيتو 129 ألف أوقية من الذهب في عام 2019، واستنادًا إلى متوسط ​​سعر الإغلاق عبر عام 2019 البالغ 1،393.34 دولارًا ، فإن هذا يعني أن المنجم أنتج أكثر من 179 مليون جنيه إسترليني من الذهب.

وصرحت نيومونت فى بيان لها: «قبل الإضراب، حاولت نيومونت بحسن نية، حل النزاعات المتعلقة بالأحكام الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تم التفاوض والتوقيع عليها من قبل الطرفين للفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2024».

وأضافت: "نيومونت لا تزال على استعداد للمشاركة في اجتماعات التوفيق للتوصل إلى حل يتوافق مع قانون العقوبات الكندي ، وستواصل الالتزام بالإجراءات القانونية ، واحترام حقوق جميع موظفيها ، ودعوة الاتحاد للانخراط في حوار بناء".

ومن ناحية أخرى، أكدت نيومنت العالمية فى تصريحات لها، أنها تنوى العمل فى مصر من خلال مشاركتها فى المزايدات العالمية التى تطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.

شركة نيومونت الأمريكية للتعدين نيومونت أكبر شركات التعدين غلق منجم للذهب المكسيك

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