الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "استيراد مصاصات من الصين وسط شح الدولار جزء من خيبتنا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على شائعة عدم استطاعة مصر سداد التزاماتها من واردات القمح، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار حرب مفهوم أبعادها.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر تحاول توفير العملة الصعبة من أجل شراء السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الحكومة نفت التقارير الصادرة بشأن تعثر مصر في سداد مدفوعات القمح.

ولفت إلى أن الجميع يعلم أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار القمح عالميًا، وأن مصر لجأت إلى استيراد القمح من دول أخرى بأسعار مرتفعة للغاية، لدرجة أن موازنة الدولة تكبدت 14 مليار دولار إضافية من أجل توفير احتياجاتنا من القمح.

وسخر "الباز"، من تداول مصاصات صينية مستوردة بالأسواق بـ15 جنيهًا، رغم شح الدولار، متسائلًا: "هو صعب نعمل مصاصات هنا في مصر؟".

وأشار إلى أن تداول المصاصات الصينية واستيرادها يؤكد أن هناك أزمة، متابعًا: "لقطة بتقول في ناس كتير ولا على بالها اللى بيحصل في البلد، لأن في الوقت اللي نحتاج فيه النقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا، واحد رايح يستورد مصاصات، وده جزء من خيبتنا".

المصاصات الصينية السلع الأساسية الحكومة مدفوعات القمح محمد الباز

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلى

وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

البشلاوي: "الحوار الوطنى" فرصة كبيرة لطرح المشكلات التى تواجه الرياضيين

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48