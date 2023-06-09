الباز: "استيراد مصاصات من الصين وسط شح الدولار جزء من خيبتنا"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على شائعة عدم استطاعة مصر سداد التزاماتها من واردات القمح، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار حرب مفهوم أبعادها.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر تحاول توفير العملة الصعبة من أجل شراء السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الحكومة نفت التقارير الصادرة بشأن تعثر مصر في سداد مدفوعات القمح.

ولفت إلى أن الجميع يعلم أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار القمح عالميًا، وأن مصر لجأت إلى استيراد القمح من دول أخرى بأسعار مرتفعة للغاية، لدرجة أن موازنة الدولة تكبدت 14 مليار دولار إضافية من أجل توفير احتياجاتنا من القمح.

وسخر "الباز"، من تداول مصاصات صينية مستوردة بالأسواق بـ15 جنيهًا، رغم شح الدولار، متسائلًا: "هو صعب نعمل مصاصات هنا في مصر؟".

وأشار إلى أن تداول المصاصات الصينية واستيرادها يؤكد أن هناك أزمة، متابعًا: "لقطة بتقول في ناس كتير ولا على بالها اللى بيحصل في البلد، لأن في الوقت اللي نحتاج فيه النقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا، واحد رايح يستورد مصاصات، وده جزء من خيبتنا".