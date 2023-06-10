السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 الجديد على النايل سات

قناة SSC السعودية
قناة SSC السعودية الرياضية

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 الجديد على النايل سات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها باستمرار من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 الجديد على النايل سات

  • القمر الصناعى : النايل سات
  • التردد: 12523.
  • معدل الترميز على 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب ..أفقى

تردد قناة SSC السعودية الرياضية 2023 على عرب سات

  • التردد: 12418.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.
  • الاستقطاب: أفقي.

المحتوى الذى تهتم بتقديمه قناة SSC السعودية الرياضية 2023 

تهتم بتقديم البرامج الرياضية وكذلك تقدم نشرات للأخبار  الرياضية والأحداث التي تجري في الدوري السعودي، والعديد من البطولات الأخرى. كذلك تقدم برامج تحليلية للمباريات الرياضية المختلفة .

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على النايل سات

تعرف على مميزات  قناة السعودية الرياضية :

تهتم بعرض المباريات العالمية والمحلية والتى تجذب ملايين المشاهدين 

-تهتم بكفاءة الصوت والصورة مما يجعلها قناة مميزة لكثير من المشاهدين 

- غير مشفرة وتقدم برامجها ومحتواها مجانا للجمهور 

- تقوم بتحليل المباريات من خلال استوديو تحليلى يبث قبل وبعد المباريات 

-- يقوم بتقديم برامجها وكذلك تحيليل المباريات نجوم الرياضة فى المملكة العربية السعودية 

- تستضيف القناة أشهر نجوم الكورة السعودية  لمناقشة أشهر قضايا الكورة داخل المملكة العربية السعودية ولتحليل المباريات سواء المحلية  منها أو العالمية 

-حصلت  القناة على على الملايين من حقوق ملكية المباريات

- تهتم بعرض أخبار الفرق الكبرى بشكل دائم  ومستمر ولحظة بلحظة ومنها فرق الأهلى السعودى والهلال السعودى والفيحاء السعودى وغيرهما 

- تملك حق عرض الدورى السعودى ودورى الدرجة الليث السعودى ووكأس السوبر السعودى ووكأس خادم لاحرمين الشريفين ووكأس العرب لأندية الأبطال وبطولات الفئات السنية السعودية ووسباقات لخيل وكأس ملك أسبانيا وكأس السوبر الأسبانى وكأس السوبر الإيطالى.

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات

تعرف على  برامج قناة السعودية الرياضية

تقدم لاقناة لاعديد من البرامج التى تهتم بالكورة بشكل خاص ومنها برنامج "الكورة فين" وبرنامج "صباح رياضة "

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