الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لا داعى للقلق".. الباز: حادث القرش يحدث فى كثير من دول العالم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على واقعة حادث قرش الغردقة والسائح الأجنبي.

وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن حادث الغردقة يحدث في كثير من دول العالم وأكثر شواطئ في مثل هذه الحوادث أستراليا، والفرق هو عدم الوعي بترويج هذا المشهد.

وأضاف: "في قطاع السياحة يعمل 5 ملايين مصري، أي أن هناك 5 ملايين أسرة تعتمد على العمل في السياحة والتي تأثرت خلال الفترات الماضية بسبب أحداث السنوات الماضية، فالشخص الذي ينشر مثل هذه الفيديوهات للتداول لا يعرف مدى الأثر الاقتصادي والنفسي على الناس من نشر الفيديو".

وتابع: "لا يجب نشر الفيديو لأن المسالة لها أبعاد أخرى كثيرة، وعندما تحدث الخبراء قالوا إن الإنسان ليس وجبة القرش المفضلة، ولا يأكل بشرًا، لكن هناك ممارسات كثيرة خاطئة يمكن أن تؤدي به إلى أن يؤذي البشر".

وأكمل: "أنثى القرش في الغردقة كانت حاملًا فجاءت إلى الشاطئ لتضع أجنتها بالقرب من الشاطئ في منطقة آمنة، ولا داعي للقلق أن هذا النوع من القروش يمكن أن يشكل خطرًا على السياحة في مصر خاصة أن التعامل مع هذا الحادث تم بشكل احترافي وسريع".

مواد متعلقة

الباز: جولة الرئيس السيسى الإفريقية تتويج للعهد بمواجهة التحديات الخارجية

عطية الطنطاوى: الرئيس السيسى أعاد العلاقات المصرية القوية بدول إفريقيا

ما أسباب ظهور أسماك القرش.. وهل الإنسان طعامها المستهدف؟

كاتب صحفى: الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على ريادة مصر فى إفريقيا

خبير دولى: سياسة واضحة لمصر فى الاتجاة للقارة الإفريقية

"مفيش مسمار واحد".. صفاء النجار تكشف عن عبقرية المصرى القديم فى مركب الشمس

زين عبدالهادى: بنك المعرفة سبب انفراجة فى التعليم الجامعى والعالى

زين عبد الهادى: هناك قوانين موجودة لتنظيم الذكاء الاصطناعى لمنع الجرائم

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلى

وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

البشلاوي: "الحوار الوطنى" فرصة كبيرة لطرح المشكلات التى تواجه الرياضيين

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48