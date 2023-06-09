"لا داعى للقلق".. الباز: حادث القرش يحدث فى كثير من دول العالم

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على واقعة حادث قرش الغردقة والسائح الأجنبي.

وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن حادث الغردقة يحدث في كثير من دول العالم وأكثر شواطئ في مثل هذه الحوادث أستراليا، والفرق هو عدم الوعي بترويج هذا المشهد.

وأضاف: "في قطاع السياحة يعمل 5 ملايين مصري، أي أن هناك 5 ملايين أسرة تعتمد على العمل في السياحة والتي تأثرت خلال الفترات الماضية بسبب أحداث السنوات الماضية، فالشخص الذي ينشر مثل هذه الفيديوهات للتداول لا يعرف مدى الأثر الاقتصادي والنفسي على الناس من نشر الفيديو".

وتابع: "لا يجب نشر الفيديو لأن المسالة لها أبعاد أخرى كثيرة، وعندما تحدث الخبراء قالوا إن الإنسان ليس وجبة القرش المفضلة، ولا يأكل بشرًا، لكن هناك ممارسات كثيرة خاطئة يمكن أن تؤدي به إلى أن يؤذي البشر".

وأكمل: "أنثى القرش في الغردقة كانت حاملًا فجاءت إلى الشاطئ لتضع أجنتها بالقرب من الشاطئ في منطقة آمنة، ولا داعي للقلق أن هذا النوع من القروش يمكن أن يشكل خطرًا على السياحة في مصر خاصة أن التعامل مع هذا الحادث تم بشكل احترافي وسريع".