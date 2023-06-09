الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: عجز كوادر المعلمين بلغ 350 ألف مدرس

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

قالت النائبة رشا كليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم قضية كل بيت مصري، ولهذا تسير الدولة على قدم وساق لإزالة كافة التحديات التي تعيق سير هذه العملية في مسارها الصحيح.

تحديات التعليم

وأكدت النائبة رشا كليب، خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محاور العملية التعليمية بها الكثير من التحديات، لذا الدولة بذلت الكثير من الجهود على مدار السنوات القليلة الماضية لإزالتها، ومن بين تلك الجهود إطلاق الدولة المصرية مبادرة الـ150ألف معلم، خاصة وأن المدارس بها عجز في كادر المعلمين بلغ 350 ألف مدرس.

وأضافت في حديثها، أن ظاهرة تكدس الفصول أمر حتمي وطبيعي للزيادة السكانية التي تشهدها الدولة المصرية، وبالتالي الدولة بحاجة إلى بناء المزيد من المدارس لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة.

قانون نقابة المعلمين

وأشارت إلى أن قانون نقابة المعلمين الذي تم إنشاؤه عام 1969 لا يتماشى الآن مع مخرجات ومتطلبات العصر الحالي، لذا تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون جديد للمعلم.

رشا كليب تنسيقية شباب الأحزاب الحياة تحديات التعليم النائبة رشا كليب بصراحة

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