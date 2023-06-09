عطية الطنطاوي: الرئيس السيسي أعاد العلاقات المصرية القوية بدول إفريقيا

كشف الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن دلالات وأهمية زيارة الرئيس السيسي في الدول الإفريقية والتي انتهت بدولة موزمبيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي على مدار التسع سنوات من توليه الحكم قام بعطاء بلا حدود للدول الإفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعاد العلاقات المصرية القوية بدول إفريقيا، موضحاً أن ازدهار إفريقيا يكون بالتكامل الاقتصادي.

وأكد عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن مصر دائماً ما تتحدث عن المشاكل الإفريقية في كل المحافل الدولية، مشدداً أن المشكلات الإفريقية لا تحل إلا بسواعد قادة القارة.