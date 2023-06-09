إصابة أحمد حجازى بقطع كامل فى الرباط الصليبى

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة بعد الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم.

وأصيب الدولي المصري بإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الفحوصات الطبية المبدئية أثبتت إصابة الدولي المصري بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن قائد اتحاد جدة سيُجري فحوصات طبية نهائية للتأكد من حجم الإصابة قبل الخضوع لعملية جراحية.

جدير بالذكر أن تقارير سعودية، قد كشفت عن إمكانية تعاقد اتحاد جدة مع مدافع بديل حال ثبوت إصابة حجازي بالرباط الصليبي.