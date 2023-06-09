الباز: جولة الرئيس السيسي الإفريقية تتويج للعهد بمواجهة التحديات الخارجية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية التي انتهت اليوم في موزمبيق، كانت جولة مؤجلة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل هذه الزيارة بسبب جائحة كورونا في هذا الوقت في 2021.

وأشار إلى أن مشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولة الإفريقية هو تتويج للعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه، لمواجهة التحديات الخارجية، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية وتأكيد الدور المصري، في الأوساط العربية والإفريقية والدولية من خلال الدبلوماسية الرئاسية.