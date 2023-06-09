الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: جولة الرئيس السيسي الإفريقية تتويج للعهد بمواجهة التحديات الخارجية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية التي انتهت اليوم في موزمبيق، كانت جولة مؤجلة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل هذه الزيارة بسبب جائحة كورونا في هذا الوقت في 2021.

وأشار إلى أن مشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولة الإفريقية هو تتويج للعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه، لمواجهة التحديات الخارجية، وتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية وتأكيد الدور المصري، في الأوساط العربية والإفريقية والدولية من خلال الدبلوماسية الرئاسية.

مواد متعلقة

ما أسباب ظهور أسماك القرش.. وهل الإنسان طعامها المستهدف؟

كاتب صحفى: الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على ريادة مصر فى إفريقيا

خبير دولى: سياسة واضحة لمصر فى الاتجاة للقارة الإفريقية

"مفيش مسمار واحد".. صفاء النجار تكشف عن عبقرية المصرى القديم فى مركب الشمس

زين عبدالهادى: بنك المعرفة سبب انفراجة فى التعليم الجامعى والعالى

زين عبد الهادى: هناك قوانين موجودة لتنظيم الذكاء الاصطناعى لمنع الجرائم

صفاء النجار تشيد باستجابة القضاء للتصدى لتعديات قصر شامبليون

حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" دور الجيش فى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

وزارة البترول: إنجاز وحسم 1632 شكوى تلقتها عبر منظومة الشكاوى الموحدة

وفاة جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلي

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

محطة "تحيا مصر".. إنجاز هام على طريق تحويل الإسكندرية لمركز لوجستي عالمي

كشف لغز العثور على جثة خفير مقتول داخل شقة سكنية بالعجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48