الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: 3 دعوات لا شك في إجابتها (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إننا نسير بدعاء الوالدين لنا، مؤكدًا أن المصريين استقر في قلوبهم أن دعاء الوالدين مستجاب.

وأضاف الورداني، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن المصريين لديهم قناعة أن دعاء الأمهات والوالدين عمومًا مستجاب، حيث حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: “لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، ، لا تُوافقُوا من اللهِ تعالى ساعة نيْلٍ فيها عطاء فيستجيب لكم”.

وأوضح أمين الفتوى، أن هناك ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن وهي دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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