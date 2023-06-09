باحث سياسى: معدل التضخم فى بريطانيا الأعلى منذ 40 عامًا

قال توم جروس، الباحث السياسي، إن الفقر مسألة نسبية، لافتًا إلى أن البريطانيين أصبحوا فقراء مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية، لكن وضعهم أفضل من دول أخرى.

وأضاف توم جروس خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المشكلة الرئيسية هي تضخم أسعار الغذاء التي ارتفعت بنسبة كبيرة جدًا، وهي أعلى نسبة منذ أربعين سنة، وأيضًا هناك مشاكل أخرى لكنها لم تكن بنفس الظروف، حيث إن المواصلات لم تتضخم بأكثر من 1%.

وأوضح الباحث السياسي، أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها المملكة المتحدة هي التضخم، لافتًا إلى أنه في حالة التضخم فإن هناك الكثير من العمال والموظفين الذين يرغبون في مرتبات أعلى، لكن إعطاءهم المزيد من المرتبات سوف يتسبب أيضًا في التضخم، ولذلك هم يقومون بعمل إضرابات.