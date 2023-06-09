مستشار وزير الصحة والسكان: مصر تشهد مولود جديد كل 14 ثانية

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية تشهد مولود جديد كل 14 ثانية، وهذا التعداد المرتفع يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد، وبالتالي التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعداد السكاني المرتفع

وأكد الدكتور عمرو حسن، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب أن لا تتجاوز الزيادة السكانية موارد الدولة، حيث هذه الزيادة تؤثر بصورة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف في حديثه، أن المحافظات الأكثر فقراً هي المحافظات التي بها نسبة أمية عالية وبالتالي التعداد السكاني لديهم مرتفع نتيحة ثقافة الإنجاب المتعدد، وهذه المحافظات متركزة في جنوب مصر.

الحلول الجذرية

وتابع:" مصر على أعتاب الجمهورية الجديدة ويجب أن يتم أخذ قرار جذري في هذا الأمر سريعاً".

واستطرد: "يجب توعية السيدات بالنتائج الإيجابية التي ستعود عليها جسدياً ونفسياً واقتصادياً واجتماعياً عند تنظيم النسل".