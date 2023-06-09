فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكم قراءتها ووقت قرائتها المستحب

فضل قراءة سورة الكهف وحكم قراءتها ووقت قراءتها المستحب يوم الجمعة من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث "جوجل".

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

فضل قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعة

جاء على لسان العلماء أن من فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة التالى :

- تعفى من قرئها من فعل المعاصى وتكون له نور يهتدى به .

- ضوء للإرشاد لطريق الخير واجتناب الشر .

- تحمى قارئها من فتنة الدجال

- هى نور لقارئها ما بين الجمعتين

أحاديث نبوية عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أحاديث نسبت لسيدنا النبى :

-عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

-عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.

-روى الحاكم في المستدرك إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية فى إجابة لسائل عن الوقت المحبب لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

وجاء الرد: “قراءة سورة الكهف تبدأ من بعد غروب شمس يوم الخميس، وأكد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال «من قرأها ليلة الجمعة»، ويستمر وقت قراءة سورة الكهف، حتى غروب شمس يوم الجمعة”.

كيفية قراءة سورة الكهف

عن الطريقة التى تقرأ بها سورة الكهف هل تقرأ جهرا أم سرا ؟ كان ذلك سؤال وجه لدار الإفتاء على صفحتها الشخصية بـ “فيس بوك” وكان الرد أنه يجوز قراءتها سرًا أو جهرًا.