نقيب الأشراف ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

تقدم محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته اليوم الجمعة.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقام صلاه الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 11 يونيو، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.