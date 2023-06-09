حقيقة إصابة مهاجم الوداد وغيابه عن مباراة الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن حقيقة ما تردد بشأن إصابة السنغالي بولي سامبو مهاجم الفريق قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الوداد البيضاوي المغربي نظيره الأهلي في العاشرة مساء الأحد المقبل ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن السنغالي يعانى من إصابة بسيطة في الرأس لن تعيقه عن خوض المباراة النهائية.

وأشار إلى أنه جاهز لقيادة هجوم الوداد في مباراة الأحد والتي يحتاج فيها الفريق المغربي للفوز بهدف نظيف للتتويج باللقب.

وكانت أنباء قد تردد عن تعرض سامبو لإصابة قويبة في الرأس ستجبره على الغياب عن مواجهة الأحد.

وكان الأهلي قد فاز ذهابًا على الوداد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.