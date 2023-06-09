الممتاز "ب".. القناة يتأهل لدوري المحترفين وصراع رباعي في المجموعة الثانية

لم يشهد الصراع على المركزين الخامس والسادس في المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" جديدا بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير ليتأجل الحسم للأسبوع الأخير بعد تعادل بتروجت مع الترسانة والعبور مع الاتصالات.

تعادل بتروجت مع الترسانة بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد بتروجت إلى 49 نقطة ويحتفظ بالمركز الخامس ويرتفع رصيد الترسانة إلى 44 نقطة ويبقى في المركز الثامن، انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله أوتو وفي الشوط الثاني تعادل وينفول كوبينا لبتروجت.

وتعادل العبور مع الاتصالات بدون أهداف ليرتفع رصيد كل منهما إلى 46 نقطة بعد أن أهدر شيكا لاعب العبور ركلة جزاء في الشوط الثاني .

وفاز القناة على الإعلاميين بهدف سجله جيروم فيليب ليحسم القناة صعوده لدوري المحترفين بعد ارتفاع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 10 نقاط .

وفاز السكة الحديد على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 54 نقطة ويتوقف رصيد بورتو السويس عند 37 نقطة، سجل للسكة الحديد طارق وطني ومحمود كشلط وأحمد أيمن ولبورتو السويس أحمد حسني.

وتعادل إيسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 28 نقطة ورصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 27 نقطة

تقدم إيسترن كومباني بهدفين سجلهما حسام عبد الواحد ومحمد سيد شيكا وتعادل الكهرباء في الدقائق الخمس الأخيرة.

وتعادل مستقبل وطن مع منتخب السويس بدون أهداف ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 41 نقطة ورصيد مستقبل وطن إلى 28 نقطة .

وفاز الإنتاج الحربي على النصر بأربعة أهداف سجلها بدر موسى "هدفين" ومحمود رجب وناصر البوهي في المباراة التي أدارها الحكم أحمد لطفي ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 23 نقطة .