كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

قرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل المناقشات حول خطة بناء استيطاني جديد بالقرب من مناطق الضفة الغربية وشمال مدينة القدس المحتلة، والتي كان مقررًا عقدها يوم الإثنين المقبل.

وكشف مسئولان إسرائيليان كبار عن أن قرار نتنياهو جاء بعد ضغط من الإدارة الأمريكية، حيث كان مقررًا أن يناقش نتنياهو خطة البناء الاستيطاني في المنطقة «E1»، تحديدًا بين مستوطنة «معاليه أدوميم» والقدس.

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو

وعارضت الإدارة الأمريكية، وعدة دول أوروبية، التخطيط الإسرائيلي للتقدم في خطة البناء الاستيطاني بالمنطقة «E1»، حيث أجرت حكومة الولايات المتحدة، والدول الأوروبية المعترضة، اتصالات بمكتب نتنياهو حول الأمر ذاته خلال الأسبوعين الماضيين.

وبعث مستشارو نتنياهو رسائل إلى الأمريكيين، خلال الأسبوع الماضي، مفادها أن الاتجاه هو تأجيل مناقشة خطة البناء، بينما أطلعت إسرائيل الإدارة الأمريكية على الأمر بشكل نهائي، أمس الخميس.

وتعد المنطقة «E1» من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية على المستويين السياسي والدولي، إذ مارست أمريكا والدول الأوروبية ضغوطًا ضخمة على إسرائيل حتى لا تقدم خطة البناء في هذه المنطقة، خلال العقدين الماضيين، حسبما نشر «واللا».

ويأتي القلق الأمريكي والأوروبي نظرًا لأن البناء في تلك المنطقة يعني ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس، ومن ثم سيؤدي إلى خلق سلسلة حضرية إسرائيلية داخلها من شأنها تقسيم الضفة الغربية، ومن ثم منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.