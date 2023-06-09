"مصر تستطيع": متوسط حالات الوفاة من أسماك القرش 9 حالات سنويًا

تناول برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أهم أسباب ظهور أسماك القرش في منطقة البحر الأحمر، تزامنًا مع تداول رواد مواقع السوشيال ميديا لفيديو وفاة أحد السياح الروس، في الغردقة.

وقال أحمد فايق، إن أسماك القرش هاجمت 108 حالات على مستوى العالم بها 9 حالات وفاة، والدولة الأكثر هجومًا من أسماك القرش هي الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 41 حالة تليها أستراليا.

وأوضح أن أكثر كائن يقضي على البشر هو البعوض، موضحاً أن الأفاعي والثعابين الأكثر فتكًا بعد البعوض، متابعاً أن متوسط حالات الوفاة من أسماك القرش يكون 9 حالات في السنة".

وأضاف أن عدد حوادث المرور تصل لمليون شخص في السنة، وحادث القرش وجعنا كلنا لكن هذا شئ قدري، وهناك أسباب علمية تتحلل، لكن طوال الوقت نعطي أحجام مخيفة، والموضوع ليس بنفس الحجم الذي نصدره على السوشيال ميديا، الموضوع بسيط".