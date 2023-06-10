السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 10-6-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم الدستور للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 10-6-2023 في المحافظات بالتوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه في أواخر شهر ابريل الماضي، وفقا لقرار مجلس النواب بهدف توفير الطاقة، حيث تعتمد وزارة الأوقاف المصرية هذه المواعيد في كافة مساجدها التابعة لها بجميع المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 10-6-2023 في المحافظات

يطالع الملايين من المصلين مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 10-6-2023 في المحافظات عبر موقع الدستور وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا ويتم تحديثها باستمرار وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:55 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:28 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر الساعة 4:05 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:34 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الدقهلية

صلاة الفجر الساعة 4:02 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:57 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:32 مساء.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:23 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:49 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:18 مساء.

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-6-2023

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-6-2023 والقنوات الناقلة

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:25 مساء.


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:32 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:59 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:25 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 4:02 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:53 مساء.
صلاة العشاء الساعة 9:26 مساء.

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