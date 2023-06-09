"زد" يهزم وادي دجلة بثلاثية.. ويصعد رسميا للدوري الممتاز

صعد فريق إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي للدوري الممتاز قبل نهاية منافسات المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بأسبوع بعد فوزه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير.

بدأ الشوط الاول بحذر من الفريقين استمر لمدة 20 دقيقة لم يتعرض خلالها المرميان لخطورة وفي الدقيقة 20 مرر محمد سمير كرة طولية داخل منطقة الجزاء أخطأها مصطفى شبيطة ووصلت إلى أحمد رفعت "ريفو" الذي هيأها لنفسه وسددها من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه مسجلا هدف التقدم لفريق إف سي زد.

في الدقيقة 28 مرر محمد عبد الرحيم كرة عرضية لمست قدم علي جمال وتهيأت أمام عمرو صالح الذي سددها بجوار القائم الأيمن وكاد إف سي زد يضاعف النتيجة في الدقيقة 35 عندما تصدى أحمد زكي لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ومرر كرة في اتجاه المرمى أخطأها الحارس ولحسن حظه ارتدت من العارضة.

تحسن أداء وادي دجلة في بداية الشوط الثاني ولاحت له فرصتان لم يحسن اللاعبون استغلالهما وفي الدقيقة 51 ومن ركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمني سدد محمد سمير كرة ارتدت من العارضة .

في الدقيقة 69 سدد محمود الدياسطي لاعب دجلة كرة مرت بجوار القائم وفي الدقيقة 73 أخطأ أحمد جمال في التقاط كرة عرضية ومرت لمحمد سمير الذي هيأها لأحمد الصعيدي أمام المرمى سددها برأسه واصطدمت بمدافع وتحولت إلى ركنية.

في الدقيقة 83 تعرض مصطفى سلطان للعرقلة داخل منطقة الجزاء من شادي ماهر ليحتسب الحكم الدولي محمد عادل ركلة جزاء تصدى لها محمد سمير وسدد الكرة على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني ليحسم صعود إف سي زد للدوري الممتاز.

احتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع سجل خلالها مصطفى سلطان الهدف الثالث ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لوادي دجلة سجل منها علي حسين هدف فرقه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز إف سي زد بثلاثة أهداف مقابل هدف وصعوده للدوري الممتاز.