السفير محمد عبدالحكم: الرئيس السيسى حريص على الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قدمت الكثير من الدعم والمساعدات لحركات التحرير في موزمبيق، حتى استطاعت موزمبيق الحصول على استقلالها في عام 1975م.

وأضاف السفير محمد عبدالحكم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن مصر كانت أول دولة عربية تقوم بافتتاح سفارة لها في موزمبيق.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موزمبيق تأتي في إطار حرصه على تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، انطلاقًا من الاهتمام الذي يوليه سيادته لتدعيم التعاون بين مصر والدول الإفريقية، وتبوؤ إفريقيا مكانة متقدمة للغاية في السياسة الخارجية المصرية في أعقاب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية الحكم في يوليو 2014م، وذلك بعد غياب مصر عن الساحة الإفريقية لمدة تصل إلى عشرين عامًا.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى موزمبيق تأتي في إطار حرصه على تدعيم التعاون بين مصر وموزمبيق في كافة المجالات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية في كافة المحافل الدولية.