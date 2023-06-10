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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 فى الأسواق للمستهلكين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين حيث يتوقع الكثيرين مزيد من الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال دورة تربية الطيور بأنواعها المختلفة.

 

أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023

استقرار في أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 في الأسواق المصرية ومحلات بيع الطيور بقيمة من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد بفعل انفراجة أزمة الأعلاف الداجنة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 71 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 80 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 63 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 70 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 78 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 81 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 99 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-6-2023

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-6-2023

يتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في الأسواق من 160 إلى 175 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

 

يتراوح سعر كيلو الأوراك في الأسواق من 75 إلى 81 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

 

يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق من 65 إلى 70 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

 

يتراوح سعر كيلو الأجنحة في الأسواق من 45 إلى 60 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

 

يتراوح سعر كيلو الهياكل العظمية في الأسواق من 25 إلى 30 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

 

يتراوح سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق من 75 إلى 81 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023

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سعر اليورو وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023


أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 85 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 99 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 99 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 118 جنيه.

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