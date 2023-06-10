أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 فى الأسواق للمستهلكين

تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين حيث يتوقع الكثيرين مزيد من الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة عقب اكتمال دورة تربية الطيور بأنواعها المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023

استقرار في أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 في الأسواق المصرية ومحلات بيع الطيور بقيمة من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد بفعل انفراجة أزمة الأعلاف الداجنة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار 71 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 80 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار 63 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 70 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار 78 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 81 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار 99 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البانية في الأسواق من 160 إلى 175 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الأوراك في الأسواق من 75 إلى 81 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق من 65 إلى 70 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الأجنحة في الأسواق من 45 إلى 60 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الهياكل العظمية في الأسواق من 25 إلى 30 جنيه وفقا لمنطقة البيع.

يتراوح سعر كيلو الصدور بالعظم في الأسواق من 75 إلى 81 جنيه وفقا لمنطقة البيع.



أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 85 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 99 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 99 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 118 جنيه.