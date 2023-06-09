الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير دولى: سياسة واضحة لمصر فى الاتجاة للقارة الإفريقية

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لدولة موزنبيق

علق الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، علي زيارة الرئيس السيسي لدولة موزنبيق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن أهم دلالات هذه الزيارة أن مصر تعود لإفريقيا من الباب الكبير، بسياسة انفتاحية واضحة، فضلاً عن استمرار سياسيات مصر في الاتجاه لبعد جديد في إفريقيا.

وأضاف أن ذلك له بعد كبير أن مصر لها علاقات تاريخية تجمع مصر وموزمبيق، موضحاً أن الزيارة حملت عدة رسائل، أهمها أن مصر تمديدها بدعم أشقائها الأفارقة.

وأشار إلى أن سياسة واضحة لمصر في الاتجاة للقارة الإفريقية في دلالة على قوة العلاقة، موضحاً أن الرئيس الموزمبيقي ثمن جهود مصر والعمق الإفريقي ودعم الأشقاء.

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