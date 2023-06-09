أهداف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري.. خطوة لزيادة القدرة التنافسية

مع توجيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصرى بدأت الحكومة

المصرية في وضع استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030.

تهدف الاستراتيجية إلى زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، لأن امتلاك أسطول تجاري بحرى وطني هو أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبا مهما على طريق التجارة العالمية خاصة للدول الأفريقية أو مع الدول العربية.

كما أن امتلاك أسطول بحري هو دعامة أساسية في أوقات الحروب والأزمات، ويسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في هذا القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تعزيز النمو التجاري.

أهداف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري

تتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية للنهوض بالنقل البحري حتى عام 2030 في نقاط عدة والتي

يمكن إجمالها: