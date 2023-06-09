أهداف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري.. خطوة لزيادة القدرة التنافسية
مع توجيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصرى بدأت الحكومة
المصرية في وضع استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030.
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، لأن امتلاك أسطول تجاري بحرى وطني هو أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبا مهما على طريق التجارة العالمية خاصة للدول الأفريقية أو مع الدول العربية.
كما أن امتلاك أسطول بحري هو دعامة أساسية في أوقات الحروب والأزمات، ويسهم في خلق فرص عمل واسعة سواء في هذا القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تعزيز النمو التجاري.
أهداف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري
تتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية للنهوض بالنقل البحري حتى عام 2030 في نقاط عدة والتي
يمكن إجمالها:
- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهرى.
- تدعيم الدور الحيوى للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من
الناحية الاقتصادية نظرا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدى دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدر يب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للأقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحرى والنهرى.