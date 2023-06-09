"الأرصاد" تحذر: حار نهارًا على القاهرة.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، أشارت إلى أنه متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 34 23

دمنهور 31 23

وادى النطرون 35 22

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 21

دمياط 29 22

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 21

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 35 20

نخل 33 14

كاترين 27 16

الطور 35 24

طابا 34 27

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 20

مطروح 26 19

السلوم 29 18

سيوة 34 20

رأس غارب 37 29

الغردقة 37 27

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 37 28

حلايب 36 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 25

سوهاج 39 27

قنا 40 28

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

الوادى الجديد 39 29

أبوسمبل 41 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 44 30

الرياض 43 28

المنامة 39 32

أبوظبى 40 30

الدوحة 43 32

الكويت 47 33

دمشق 33 16

بيروت 28 22

عمان 29 17

القدس 28 17

غزة 27 21

بغداد 43 26

مسقط 38 31

صنعاء 30 17

الخرطوم 41 28

طرابلس 33 23

تونس 29 20

الجزائر 24 16

الرباط 25 16

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 14

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 39 28

جاكرتا 33 25

بكين 31 19

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 20

أثينا 29 19

روما 26 17

باريس 27 18

مدريد 25 15

برلين 29 15

لندن 26 16

مونتريال 20 13

موسكو 19 09

نيويورك 20 14

واشنطن 25 14

نواكشوط 35 26

أديس أبابا 24 13