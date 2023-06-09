تقارير: الأهلى السعودى يستعد لتقديم عرض خيالى لضم رياض محرز

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الأهلي السعودي، تخطط للتقدم بعرض خيالي لضم الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر قريب من المفاوضات لشبكة (ESPN) الأمريكية، إن أهلي جدة، مستعد لتقديم عقد بقيمة 100 مليون يورو إلى رياض محرز، إضافة إلى مكافآت من أجل مانشستر سيتي للانضمام لممثل الكرة السعودية.

وأشارت الشبكة، إلى أن وفدا يضم وليد معاذ رئيس النادي السعودي، زار لندن الأسبوع الماضي لبحث إمكانية عقد صفقات مع عدة لاعبين من بينهم محرز.

لم يتبق للمهاجم الجزائري سوى عامين على نهاية عقده الحالي مع «سيتي»، لكن المصادر أشارت إلى أن محرز، يشعر بالإحباط بسبب قلة وقت اللعب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم.

لعب محرز 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-23، لكنه كان على مقاعد البدلاء في الكثير من مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. جاءت آخر مباراة أوروبية له ضد لايبزيج الألماني في 22 فبراير الماضي.

وأضافت الشبكة نقلًا عن المصدر ذاته، أن أهلي جدة، سيعرض على محرز 50 مليون يورو إلى جانب مكافآت في كل موسم، وذلك لعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

وأشارت (ESPN) إلى أن محرز منفتح على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان مانشستر سيتي سيسمح للاعب بالمغادرة، مؤكدة أنه من المرجح أن يتم حسم الأمر، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام إنتر ميلان.