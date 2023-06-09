زين عبد الهادى: هناك قوانين موجودة لتنظيم الذكاء الاصطناعى لمنع الجرائم

أكد الدكتور زين عبدالهادي، الباحث والروائي الكبير، أن هناك قوانين موجودة لتنظيم الذكاء الاصطناعي لمنع الجرائم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه ليس قلقًا من استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر وإنما من تأخير استخدامه لافتاً إلى ضرورة الإسراع في زيادة إدراجه ضمن المهام اليومية، إذ إنه سيخفف الكثير من التكاليف من على كاهل الدولة.

وأشار إلى أن هناك تميزًا فرديًا في مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن ليس على المستوى المؤسسي، موضحاً أن مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة تستعين بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي.