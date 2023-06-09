الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 أطفال فى انقلاب سيارة على طريق القاهرة - الفيوم

إسعاف
إسعاف

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام قرية فرقص، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرهم على الطريق، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة إلى لمساعدة الأطفال المصابين وطمأنتهم لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل فرقص.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر يدعى سعيد فتحي صادق، ٤٥ سنة، وإصابة 4 أطفال أشقاء وهم كل من مريم طارق عوض الله 11 سنة، وأسماء طارق عوض الله 8 سنوات، وجوري طارق عوض الله 5 سنوات، وآدم طارق عوض الله 3 سنوات.

 ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال في نفس المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرت إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقبلة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.

مصرع شخص واصابة 4 أطفال انقلاب سيارة ملاكى الفيوم

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