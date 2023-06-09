أسامة السعيد: الملف الاقتصادي سيكون له الأولوية خلال زيارة الرئيس السيسي لموزمبيق

علق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق، قائلًا إن الملف الاقتصادي سيكون له الأولوية خلال الزيارة بحكم المرحلة الراهنة التي تعيشها العديد من دول القارة.

وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة سواء في مصر أو موزمبيق التي يمكن الاتفاق بشأنها خاصة أن موزمبيق من الدول التي لديها برنامج اقتصادي واعد ومجالات خصبة فيما يتعلق بالاستثمار سواء الاستثمار الزراعي أو فيما يتعلق بالثروات المعدنية.

كما أشار إلى أن موزمبيق من الدول حديثة العهد في اكتشافات الغاز الطبيعي وربما تستفيد من القدرات المصرية المتراكمة في هذا المجال، فضلًا عن أن موزمبيق لديها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تحتاج إلى خبرات مصر في مجال إنتاج الأسمدة والحاصلات الزراعية والتصنيع الغذائي وغيرها.

وتابع: "أيضًا الملف السياسي سيكون حاضرًا بالنظر إلى تداعيات الأزمات الدولية على القارة الإفريقية".