"مفيش مسمار واحد".. صفاء النجار تكشف عن عبقرية المصرى القديم فى مركب الشمس

قالت الدكتورة صفاء النجار، الإعلامية والكاتبة الصحفية الكبيرة، إن هذه الأيام تمر الذكرى 69 لاكتشاف مراكب الشمس في عام 1954، بقيادة المهندس المصري كمال الملاح.

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من أهم الاكتشافات الفريدة للملك حوفو، بعد اكتشاف حفرتين لمراكب الملك خوفو بالجهة الجنوبية للهرم الأكبر.

وأشارت إلى أن المهندس المصري بمساعدة المرمم أحمد يوسف هما من قاما باكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، والتي ظهرت للنور بعد أن سكنت في باطن الأرض ما يقرب من 5000 سنة، والتي تعرض حالياً في المتحف الخاص بها بجانب الهرم الأكبر.

وأوضحت أن المركب الخشبي المفكك كان يقرب من 1224 قطعة خشبية من خشب الأرز القادم من لبنان، والمعد بحرص شديد بجانب عدد كبير من الأحبال والمقاصير وغيره، متابعة: "لا يوجد مسمار واحد في هذا المركب المصري القديم استخدم العاشق والمعشوق والحبال في تكوين أجزاء هذا المركب، والذي يدل على عظمة الحضارة المصرية".