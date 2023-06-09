نشرة الحوادث| سقوط عصابة الاتجار فى العملة.. وضبط 4 مصانع لإنتاج المخصبات الزراعية

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

شرطة البيئة تضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة؛ بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مساعد وزير الداخلية، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".

وأسفرت جهودها فى مجالي حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"، وحماية البيئة "المواد الغذائية" عن ضبط "4 قضايا"، عبارة عن 4 مصانع "3 منها بدون ترخيص" لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية- المواد الغذائية- المخللات".

251 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، حملات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 251 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

سقوط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 84541 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: "28997" مخالفة تجاوز السرعة المقررة- "844" مخالفة السير دون تراخيص- "23" مخالفة موقف عشوائي- "12" مخالفة شروط التراخيص.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو فى المنزلة

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته كمية من البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات- كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلوجرام- بندقية آلية- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- مبلغ مالي.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفني من ضبط «أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لحيازته "مبالغ مالية (عملات أجنبية)"، مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته ووصوله للبلاد بتاريخ 5 الجاري وبصحبته 9 سبائك ذهبية وزنت "900 جرام" وأن المبالغ المالية المُشار إليها هى حصيلة بيعه لتلك السبائك بالأسواق المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

حبس المتهم بقتل ابن خالته بسبب الميراث فى الجيزة

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن خالته بسبب الميراث في المنيرة الغربية.

وقال المتهم "مصطفى.ا" 20 عامًا بقتل نجل خالته أمام جهات التحقيق، إن هناك خلافات سابقة بسبب ميراث على "شقة"، فذهبت يوم الواقعة له وبرفقتي اثنان من أصدقائي، وأثناء المشاجرة تطورت، وأشهرت سلاحى، وطعنته في صدره، "لما وقع على الأرض، هربت أنا وأصحابي".