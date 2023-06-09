صفاء النجار تشيد باستجابة القضاء للتصدى لتعديات قصر شامبليون

قالت الدكتورة صفاء النجار، الإعلامية والكاتبة الصحفية الكبيرة، إنه لا توجد دولة بالعالم تمتلك كم الآثار التي تمتلكها مصر من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، ولكن البعض يتعامل مع هذه الآثار بعدم تقدير تحت مسمى "عندنا منه كتير".

وأضافت، خلال تقديم برنامجها "أطياف" والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الذي حدث مع قصر سعيد حليم باشا والشهير بقصر شامبليون والذي تخطى عمره 127 سنة ويتم التعامل معاه بتجاهل وإهمال شديد جداً.

وأشارت إلى أن القصر بات يعاني من تلفيات حتى في الأساس الخاص بهذه القيمة التاريخية والجميلة بما يهدد بقاءه والاحتفاظ بهذه القيمة التاريخية لسنوات وأجيال قادمة، فضلاً عن تعرضه لعمليات تعد ونهب.

وتابعت: "أن ذلك ليس من وحي الخيال وأن هذه الجمل موجودة في الدعوى القضائية التي ذكرت أن القصر وقعت عليه تعديات من قبل البعض في الورش المجاورة، وتم استخدامه لأغراض شخصية وتسخيره كمخزن لممتلكاتهم، وتمت استجابة القضاء وإزالة التعديات علي القصر حتى يصبح متاحا للجمهور، ونوجه الشكر للقضاء المصري على التصدي لمثل هذه التعديات".