بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. "سمالوط الحر" محور غير وجه الحياة في المنيا

مشروعات ضخمة شهدتها محافظة المنيا على مدار 9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من أبرزها محور سمالوط الحر على النيل شمال المحافظة.

مشروع محور سمالوط الحر على النيل، يعد أحد المشروعات القومية التي دخلت حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 2017، بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه، ويمتد على طـول 24 كيلو متر وعرض 21 متر، بعدد حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

ويؤكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن محور سمالوط يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة المنيا، باعتباره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقي النيل وغربه، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر.

ويضم مشروع محور سمالوط 43 عملًا إنشائيًا منها 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

ويأتي مشروع محور سمالوط الحر علي النيل ، ضمن خطة ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية علي النيل ، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كيلو متر للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد ، فضلا عن التخفيف عن المواطنين ، وتوفير فرص عمل للمواطنين ، وإحداث طفرة أقتصادية كبيرة.

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