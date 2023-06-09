برلماني: الرئيس السيسي قاد ثورة تنمية حقيقية امتدت إلى كافة القطاعات

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في رسم وتنفيذ خارطة طريق فعالة، من أجل إنقاذ الوطن والحفاظ على وحدته، لا سيما وأنه تولى الحكم خلال فترة عصيبة من تاريخ البلاد، وقام بتكثيف كافة الجهود لمحاربة المؤامرات الخارجية، وقوى الشر والإرهاب، بالإضافة إلى إحراز نصرا ساحقا عليها، وتطهير سيناء من الإرهاب والجماعات المتطرفة، متوجها بالتهنئة إلى فخامة الرئيس السيسى، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم كرئيسا للبلاد.

وقال عريبي في بيان، إن الدولة المصرية كانت تواجه تحديات عاصفة، لاسيما بعد ثورة 30 يونيه إلا أن الرئيس السيسي تمكن من شحذ عزيمة المصريين، للقضاء على قوى الشر وعدم الإنجرار وراء محاولات بث الفتن والشقاق بين أبناء الوطن، منوها إلى أن سيادته حرص دائما على مشاركة جميع أبناء الوطن وتوظيف قدراتهم لتشكيل وتأسيس الجمهورية الجديدة، والمساهمة في بنائها على أسس التنمية الشاملة، التي امتدت لتشمل كافة المجالات.

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن عهد الرئيس السيسي، شهد تغييرات جذرية في المحاور الرئيسية للدولة، فقاد ثورة تنمية حقيقية امتدت إلى كافة القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات، ما ساهم في تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم للموارد المصرية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، ومن ناحية أخرى، أرسى دعائم الأمن والاستقرار، ما أدى لتهيئة المناخ، لجذب الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين الأجانب والعرب.

وأشار عريبي، إلى أن إدارة ملف السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، شهد الكثير من التطورات، عبر تعزيز القوى الناعمة لمصر، ولعب دورا مؤثرا في محيطها الإقليمي، فبفضل جهود الخارجية المصرية، استطاعت مصر استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من المكاسب لوطننا العزيز في ظل قيادته الرشيدة.