رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا قادما من رايو فايكانو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن إبرامه أولى صفقاته للموسم الجديد 2023-2024.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، لكنه تُوج بطلًا لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكد ريال مدريد تعاقده مع الظهير الأيسر الشاب، فران جارسيا، قادمًا من رايو فايكانو بعقد لمدة 4 مواسم.

ورحب النادي بلاعبه عبر موقعه الإلكتروني، بعد التوصل لاتفاق مع رايو فايكانو، على أن يتم تقديمه يوم الإثنين 12 يونيو في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في مدينة ريال مدريد الرياضية، على أن يظهر أمام وسائل الإعلام بعد ذلك.

وينتمي فران جارسيا إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2013، حيث وصل إلى سن 14 عامًا فقط، حتى عام 2020.

لعب موسمين في كاستيا وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد الأول في عام 2018.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع رايو فاييكانو، بشأن استعادة خدمات الظهير الأيسر فران جارسيا، وفقًا للعقد المبرم في عام 2021 بدفع قيمة 5 ملايين يورو مقابل عودة اللاعب.

وكان فران جارسيا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باير ليفركوزن الألماني، الذي أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

وكان فران جارسيا قد انتقل إلى صفوف رايو فاييكانو في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم بشكل نهائي في عام 2021، مقابل 2 مليون يورو.

وكان فران جارسيا قد انتقل إلى صفوف رايو فاييكانو في عام 2020 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم بشكل نهائي في عام 2021، مقابل 2 مليون يورو.