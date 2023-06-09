وزارة الزراعة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة غدًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتقال للعاصة الإدارية، غدا السبت.

وقال المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير وزير الزراعة أمر بانتقال جميع القطاعات بالديوان العام إلى العاصمة الإدارية جميعها، وجرى نقل جميع محتويات المكاتب الإدارية من الديوان العام بالدقي للعاصمة الإدارية بجميع محتوياته من ملفات وأثاث ومحاولات ورقية وإخلاء الديوان العام هذا الأسبوع.

وأضاف عبدالله، أن الوزير أمر بوجود جميع العاملين في الديوان للعاصمة الإدارية تمهيدا لتسليم مقر قطاع مكتب الوزير والقطاعات الملحقة به في الدقي، في إطار خطة الدولة للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة لجميع الوزارات الأجهزة الحكومية.

وأضاف عبدالله، أنه تم عمل بصمة لأكثر من 800 موظف وعامل وقيادة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من إجمالي 1286 ممن تم اختيارهم ممثلين من جميع جهات الوزارة، وهناك تمثيل من الهيئات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية من رئيس الهيئة ومركز البحوث من 4 إلى 5 موظفين.

وقال مجدي إن مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مكون من مبنى 7 أدوار لكل الجهات التابعة للوزارة وتشمل 13 قطاعا من الديوان العام ومركز البحوث والهيئات التابعة للوزارة، مشيرا إلى نقل 510 موظفين من قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، 199 موظفا من قطاع الشئون المالية والإدارية، 23 موظفا من مكتب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، و39 موظفا من قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، و53 موظفا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتم تحديد 120 موظفا من قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة.

وأضاف رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة، أنه جرى تحديد 108 موظفين من قطاع الإرشاد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، و108 موظفين من قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد 5 موظفين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للانتقال للعاصمة الإدارية، وتحديد 5 موظفين من الهيئة الزراعية المصرية للانتقال أيضا للعاصمة الإدارية.

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