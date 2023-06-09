"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة لضبط المخالفات على مستوى المحافظة

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام على الرقابة، حملات بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن قيام قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، بتحرير 50 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 31 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وبشن حملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى، مدير الإدارة وعمل حملات فى نطاق الإدارة، وتحرير ٣٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن تحرير ٤ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر و تحريز ٣٠ علبة سجائر متنوعة بأجمالي ٦٠٠ سيجارة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التي أسفرت عن تحرير ٢٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تمويني مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، بعمل حملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التي أسفرت عن تحرير ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها٦ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة و التي أسفرت عن تحرير ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.