رسميًا.. نابى كيتا ينتقل إلى فيردر بريمن بعد رحيله عن ليفربول

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الغيني نابي كيتا وسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي سابقًا.

وكان "كيتا" قد رحل عن ليفربول بنهاية عقده، رفقة روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد شامبرلين.

ونشر النادي الألماني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع كيتا البالغ من العمر 28 عامًا، دون ذكر مدة التعاقد.

وقد عبر "كيتا" عن سعادته بالانضمام لفيردر بريمن قائلًا "أنا أتطلع حقًا إلى دوري جديد في بريمن، المحادثات مع المسؤولين، والبيئة وفكرة مبادرة فيردر أقنعتني".

وأضاف "منحني المدرب شعورًا جيدًا حقًا وأظهر لي أنني أستطيع مساعدة الفريق. فيردر هو ناد خاص وما زلت أعرف ملعب ويسرستاديون منذ وقتي في لايبزيج، النادي والفلسفة تناسبني، إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي".

- مسيرته الاحترافية

وانضم نابي كيتا إلى ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2014، ثم انتقل إلى لايبزيج، ومنه إلى ليفربول في عام 2018 مقابل 60 مليون يورو، ليخوض 129 مباراة مع الفريق في 5 مواسم تحت قيادة يورجن كلوب، ويُتوج معهم ببطولات الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزي.

ويملك كيتا تجربة في الدوري الألماني، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 13 هدفًا في 58 مباراة مع لايبزيج في الدوري الألماني.