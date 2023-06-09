الإسكندرية تتخذ إجراءات رادعة ضد 3 مطاعم شهيرة لمغالاتها فى الأسعار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق؛ باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد 3 مطاعم شهيرة بـ(شارع النقل والهندسة، وبمول سان استيفانو، والعجمي)، و2 كافيه بـ(سموحة والآخر بمنطقة ستانلى)؛ لشكوى من المواطنين باستغلالهم ومغالاتهم في الأسعار.

وأكد المحافظ على متابعة جميع الشكاوى الخاصة بالمغالاة في الأسعار ومحاسبة المنشآت المخالفة بكل حسم للقضاء على الاستغلال وخاصة مع اقتراب الموسم الصيفي وزيادة عدد رواد الإسكندرية، مشددًا على ضرورة مراجعة قوائم الأسعار والتحقق من تواجدها والتزام المنشآت بالأسعار المعتمدة من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

من جهته؛ أوضح الدكتور محمد عبدالرازق؛ أنه بعد ورود عدة شكاوى عن طريق بريد صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وموقع الإدارة الرسمي وكذلك خطوط الشكاوى، من عدة مطاعم شهيرة وكذلك كافيهات تم التحقق من الشكاوى والتواصل مع الشاكين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إخطار المطاعم بإيقاف تحصيل مبالغ غير مستحقة (خدمة) وقد تم رفع الخدمة من الشيكات المقدمة لرواد المطاعم، وإخطار المنشآت التي لم تتواجد بها قائمة أسعار بالتوجة إلى الادارة فوراً لاعتماد قائمة أسعار.

كانت قد اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجراء عاجلًا تجاه منشأة، عقب استقبال الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، شكوى مقدمة من أحد المواطنين ضد مطعم أسماك شهير بمنطقة بحرى بنطاق حي الجمرك، وتضمنت الشكوى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وبعد فحص الفاتورة الخاصة بالمطعم تبين مخالفة أسعار المنشأة عن قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، وعلى الفور تم التواصل مع الشاكى ومقابلته فى المنشأة ومواجهة صاحب المنشأة بالمخالفة، وتم ورد المبالغ المحصلة دون وجه حق، بالإضافة إلى ترك إخطار لصاحب المنشأة للحضور للإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ أنها على كامل الاستعداد لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين عبر صفحة الإدارة الرسمية، أو من خلال موقع الإدارة الرسمى : www.catr.gov.eg

أو التواصل من خلال أرقام الشكاوى التالية: (٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ – ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨).