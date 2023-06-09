مجلس النواب يوصى الحكومة بإعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ولمدة ثلاثة أيام، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والحد منه، والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.