الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوصى الحكومة بإعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ولمدة ثلاثة أيام، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي، والحد منه، والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

الأكثر قراءة

طلبوا منها تصريح دفن "قدم والدتها" فألقتها فى القمامة بحدائق المعادى

الرئيس السيسى: الحوار أسلم وسيلة لحل أى خلاف

بيان مهم من "الداخلية" بشأن سفر حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

مصرع طالبين سقطا بجرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

دعم سياسى ومادى.. كيف حمى الرئيس السيسى القضية الفلسطينية وأوقف انتهاكات الاحتلال؟

عقب ظهور قرش النمر.. أبرز المعلومات عن أشهر أنواع الأسماك المفترسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية