استبعاد معلول والجزيرى وضم «كريستو».. تونس تعلن قائمتها لمباراتى غينيا الاستوائية والجزائر

أعلن جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، اليوم، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة أمام غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ومباراة ودية دولية أمام الجزائر.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبًا، استبعاد كل من علي معلول، لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، لأسباب فنية.

بينما شهدت القائمة، استدعاء محمد الضاوي «كريستو»، لاعب الأهلي، للمرة الأولى، بعد تألقه بشدة مع منتخب تونس تحت 20 عامًا، في كأس العالم للشباب المقامة حاليًا بالأرجنتين.

وسيحل منتخب «نسور قرطاج»، ضيفًا على غينيا الاستوائية، يوم السابع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة مالابو، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل أن يواجه مضيفه منتخب الجزائر، في عنابة، يوم العشرين من نفس الشهر، في مواجهة ودية دولية.

ويحتل منتخب تونس، صدارة مجموعته في التصفيات، برصيد 10 نقاط، حيث ضمن سلفًا التأهل إلى النهائيات المقرر إقامتها في شهري يناير وفبراير المقبلين.

وجاءت قائمة منتخب تونس، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن - إدريس عرفاوي

خط الدفاع: علاء غرام - أسامة حدادي - ياسين مرياح - منتصر طالبي - يان فاليري - محمد دراجر - وجدي كشريدة - علي عبدي - مرتضى بن وناس

خط الوسط: أسامة عابد - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان - فراس بلعربي - عيسى العيدوني - حنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس عاشوري - هيكل شيخاوي - محمد الضاوي "كريستو" - حمدي العبيدي - عصام جبالي - هيثم جويني - أسامة بوقرة.