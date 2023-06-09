رصف 4 شوارع بمركز أبوتيج فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جارِ استكمال أعمال رصف الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والانتقال وذلك في ضوء توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للنهوض بالبنية التحتية والأساسية، لا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط، أن أعمال رفع كفاءة الطرق، سواء الداخلية منها أو الخارجية، تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كل الأعمال التي تتم دوريًا وميدانيًا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

من جهته، أوضح محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أنه جارِ استكمال أعمال رصف بعض الشوارع بنطاق مركز أبوتيج، حيث تم الانتهاء من رصف شوارع: (الشونة- علي أمين- اللواء شديد- والراهبات بمنطقة العزبة المستجدة)، وذلك في إطار خطة المركز الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير، والتي يتم تنفيذها وفقًَا للمواصفات والمعايير المقررة، وطبقًا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا متابعته المستمرة لمراحل العمل للتسهيل على المارّة والنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إلى تكليف هاني محمد، نائب رئيس المركز، بمتابعة الأعمال؛ للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة، والانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

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