ضبط 570 بطاقة تموينية بمخبز فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مديرية التموين بالمحافظة واصلت حملاتها الدورية لملاحقة المخالفين وضعاف النفوس والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، لافتًا إلى ضبط 178 طن أقماح محلية داخل مخازن بمركزي ديروط والقوصية بغرض حجبها عن منظومة التوريد وتهريبها للسوق السوداء لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتوريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه من ضمن المخالفات التي تم ضبطها تجميع 570 بطاقة تموينية ذكية لدى أحد المخابز وذلك بهدف التربح غير المشروع، مشددًا على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين، على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقًا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

من جانبه، أوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه بناءً على توجيهات الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم شن عدة حملات تموينية على الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف وبمشاركة العقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين، أسفرت الحملات عن ضبط 178 طن أقماح محلية داخل مخازن بدائرة مركزي ديروط والقوصية بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث إن الأقماح المحلية محظور تداولها خارج منظومة التوريد بدون تصريح، كما تم ضبط تجميع لعدد 570 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز بغرض التلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات دون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 156 والكتب الدورية لوزير التموين، كما تم تحرير عدد من محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وذلك بدائرة مركز القوصية، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية وتكثيفها بصورة مفاجئة لضبط منظومة توريد القمح وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

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