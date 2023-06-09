محمد صلاح يلعب "طاولة" على متن يخت فى الغردقة (صور)

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة من عطلته الصيفية التي يقضيها بمدينة الغردقة.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث ظهر على متن يخت وهو يستمتع بلعب "الطاولة".

بينما نشرت رباب صلاح شقيقة لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا جمعتها بشقيقها خلال استمتاعهما بإجازة الصيف، وعلقت عليها قائلة: "نعم هو بجانبي".

ويستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتي غينيا بتصفيات أمم إفريقيا، وجنوب السودان الودية.